إيرلندا الشمالية تقلب الطاولة على كوريا الجنوبية

2018/03/24 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعلى ملعب "ويندسور بارك"، بكرت كوريا الجنوبية بالتسجيل عبر لاعب وسط ديجون الفرنسي تشانغ-هون كوون في الدقيقة السابعة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مدافع اولسان هيونداي جو-هو بارك، لكن ايرلندا الشمالية ادركت التعادل بالنيران الصديقة عندما حول مدافع جيونبوك هيونداي موتورز مين-جاي كيم كرة من ركلة حرة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (21).

وخطف مهاجم كوينز بارك رينجرز الانكليزي بول سميث هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة رأسية من زميله في الفريق الانكليزي كونور واشنطن.

وتخوض كوريا الجنوبية مباراتها الاعدادية الثانية للمونديال الثلاثاء المقبل عندما تحل ضيفة على بولندا المؤهلة بدورها إلى العرس العالمي.

وأوقعت القرعة كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة إلى جانب ألمانيا بطلة العالم والسويد والمكسيك، فيما تلعب بولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكولومبيا واليابان.

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