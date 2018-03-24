الهلال السعودي يحدد موعد إجراء الحافظ لجراحة الرباط الصليبي

2018/03/24 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي الهلال السعودي موعد إجراء عبد الله الحافظ؛ مدافع الفريق، لجراحة الرباط الصليبي، الذي تعرض للإصابة به خلال مواجهة الفريق الأولمبي الودية.

حساب الزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح أن اللاعب سيجري الجراحة يوم الخميس المقبل في مدينة ساوباولو البرازيلية.

ومن المقرر أن يغيب الحافظ عن المشاركة في المباريات فترة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن يعود مجددا للملاعب.



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تقرّر أن يجري لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "عبدالله الحافظ" يوم الخميس المقبل العملية الجراحية لدى الطبيب "ريني عبدالله"؛ وذلك في مدينة "ساوباولو البرازيلية".



@Abdullah_Fareed pic.twitter.com/WmS8D1SfkQ

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٤ مارس، ٢٠١٨الموج الأزرق يستعد لمواجهة العين الإماراتي في الثاني من إبريل المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في محاولة للإبقاء على آماله للتأهل حيث يتذيل جدول مجموعته برصيد نقطتين فقط بفارق أربع نقاط عن استقلال طهران والريان صاحبوا المركز الأول والثاني برصيد ست نقاط.

أما في الدوري السعودي فيحتل الهلال الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة، ومن المقرر أن تجمعهما مباراة مصيرية في السابع من إبريل المقبل ضمن الجولة الـ25.





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