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السراج: ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الاطراف السياسية لا يمتلك صفة قانونية ملزمة
2018/03/24 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأكدت النائبة عن حزب التجمع المدني للاصلاح “عمل” النائب فرح السراج، ان ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الاطراف السياسية مجرد تفاهمات لا تمتلك صفة قانونية ملزمة.

وذكرت السراج في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بنود ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الكتل السياسية برعاية اممية غير ملزمة انما هي مجرد تفاهمات وضعت الاطار العام حيال كيفية تعامل القوى السياسية في انتخابات ايار المقبل”.

وبينت السراج، ان “التزام القوى السياسية بالاطر الدستورية سيغنيها عن التوقيع على مثل هذه المواثيق التي لا تمتلك صفة قانونية ملزمة”، مشيرة في ذات الوقت الى ان “ميثاق الشرف خلت فقراته من اي اجراءات عقابيه ضد الجهة المخلة لبنود الميثاق”.

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