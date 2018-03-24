بلومبرغ: ترامب يستعد لترحيل دبلوماسيين روس

2018/03/24 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب ينوي ترحيل دبلوماسيين روس على غرار ما فعلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المتضامنة معها في قضية تسميم سيرغي سكريبال.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب يستعد لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة، استجابة لنصيحة من مجلس الأمن القومي.لكنه قبل اتخاذه قرارا […]

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