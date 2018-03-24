السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 2
2018/03/24 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_المطلب_العلمي السوفيتات 2عبد المطلب العلميبعد انتصار الانتفاضة المسلحة، في السابع من نوفمبر، افتتح في بيتروغراد المؤتمر الثاني لسوفيتات العمال و الجنود لعموم روسيا ، الذي اقر بان السلطة في البلاد هي سلطه سوفيتات نواب العمال، والجنود و الفلاحين.سوفيتات نواب العمال والجنود تولوا مهام السلطة في المدينة ، وسوفيتات نواب الفلاحين في الريف.

أعلى سلطة في البلاد في الفترة بين المؤتمرات اصبحت اللجنة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ افتتاح مهرجان نسيم كربلاء الخامس في اقليم كشمير الباكستاني ورفع راية الامام الحسين وسط المدينة
⋙ انخفاض صادرات الخام العراقي للشهر الثالث على التوالي
⋙ بغداد: المدينة التي يجب إحياؤها من جديد
⋙ باحثون يطورون طريقة لإنتاج الماء في الصحراء
⋙ اختراق فيسبوك يغرق قطاعا كاملا بالانتقادات والشكوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... قبل مغادرتهم... مسلحو الغوطة يقتلون طفلا موهوبا بقذائهم على دمشق
⋙ فيديو| بعد غرق عمه.. غواص يكسر الحاجز النفسي بغطسة لمدة 24 ساعة متواصلة
⋙ بالصور.. بمناسبة قرب الانتخابات.. مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد