2018/03/24 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_المطلب_العلمي السوفيتات 2عبد المطلب العلميبعد انتصار الانتفاضة المسلحة، في السابع من نوفمبر، افتتح في بيتروغراد المؤتمر الثاني لسوفيتات العمال و الجنود لعموم روسيا ، الذي اقر بان السلطة في البلاد هي سلطه سوفيتات نواب العمال، والجنود و الفلاحين.سوفيتات نواب العمال والجنود تولوا مهام السلطة في المدينة ، وسوفيتات نواب الفلاحين في الريف.
أعلى سلطة في البلاد في الفترة بين المؤتمرات اصبحت اللجنة ......
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أعلى سلطة في البلاد في الفترة بين المؤتمرات اصبحت اللجنة ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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