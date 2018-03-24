عبد المطلب العلمي - السوفيتات 2

2018/03/24 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المطلب_العلمي السوفيتات 2عبد المطلب العلميبعد انتصار الانتفاضة المسلحة، في السابع من نوفمبر، افتتح في بيتروغراد المؤتمر الثاني لسوفيتات العمال و الجنود لعموم روسيا ، الذي اقر بان السلطة في البلاد هي سلطه سوفيتات نواب العمال، والجنود و الفلاحين.سوفيتات نواب العمال والجنود تولوا مهام السلطة في المدينة ، وسوفيتات نواب الفلاحين في الريف.أعلى سلطة في البلاد في الفترة بين المؤتمرات اصبحت اللجنة ......

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