الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر للموصل

2018/03/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت شرطة نينوى، من القاء القبض على 20 عنصرا بينهم قيادي تابع لتنظيم داعش الارهابي في منطقة الانتصار بأيمن الموصل".

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واضافت ان "الارهابين الذين تم القبض عليهم صادرة بحقهم اوامر قبض وفق المادة 4/1 ارهاب"، مبينة انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة من اجل اخذ الاجراءات القانونية بحقهم كافة".يشار الى ان القوات الامنية ما زالت تشن حملات امنية واسعة في المناطق المحررة للقضاء على الخلايا النائمة الارهابية بشكل تام.

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