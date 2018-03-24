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بالفيديو... قبل مغادرتهم... مسلحو الغوطة يقتلون طفلا موهوبا بقذائهم على دمشق
2018/03/24 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل لاعب فريق الجيش بكرة القدم لفئة الأشبال سمير محمد مسعود وأصيب سبعة لاعبين آخرين أثناء تدريبهم نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

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