بالفيديو... قبل مغادرتهم... مسلحو الغوطة يقتلون طفلا موهوبا بقذائهم على دمشق

2018/03/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل لاعب فريق الجيش بكرة القدم لفئة الأشبال سمير محمد مسعود وأصيب سبعة لاعبين آخرين أثناء تدريبهم نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

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