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باحثون يطورون طريقة لإنتاج الماء في الصحراء
2018/03/24 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/..

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لإنتاج الماء في الصحراء من طبقات الهواء الرقيقة، يمكنها إنقاذ الأرواح في المناخات الصحراوية القاسية.

واختُبرت التقنية الجديدة في Tempe بولاية أريزونا، وأكد الاختبار أن لديها القدرة على مساعدة الناس في الصحراء.

كما يمكن للنظام القائم على مواد جديدة ذات سطح مرتفع نسبيا، تسمى الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، استخراج المياه الصالحة للشرب حتى من الهواء الصحراوي الأكثر جفافا، مع نسبة من الرطوبة تصل إلى 10%.

وأوضح الباحثون أن "وضع الجهاز على سطح مبنى جامعة ولاية أريزونا، أثناء الاختبار، سمح لهم بمراقبة التكنولوجيا في مكان يمثل المناطق القاحلة، كما يتطلب صيانة أقل في العموم".

وذكرت الدراسة إن "أنظمة الاختبار الأولية الصغيرة هذه مصممة لإنتاج بضعة ميليلترات فقط، لإثبات أن المفهوم يعمل في ظروف واقعية، وأن الفكرة تتمثل في إنتاج كميات كافية من المياه للأسر المعيشية".

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