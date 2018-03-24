بغداد: المدينة التي يجب إحياؤها من جديد

2018/03/24 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتاب العراقيين الحنين إلى العقود الماضية.وليس لأن الماضي كان جميلا في حد ذاته، وإنما لأن الحاضر أسوأ بكثير مما اعتقدوا.ولذلك،

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