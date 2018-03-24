2018/03/24 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ينتاب العراقيين الحنين إلى العقود الماضية.
وليس لأن الماضي كان جميلا في حد ذاته، وإنما لأن الحاضر أسوأ بكثير مما اعتقدوا.
ولذلك،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: المدينة التي يجب إحياؤها من جديد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وليس لأن الماضي كان جميلا في حد ذاته، وإنما لأن الحاضر أسوأ بكثير مما اعتقدوا.
ولذلك،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: المدينة التي يجب إحياؤها من جديد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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