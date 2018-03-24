2018/03/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – عادت مدينة حرستا في الغوطة الشرقية الى حضن الدولة السورية بعد اكتمال عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم منها باتجاه إدلب، وأعلن التلفزيون السوري إنه بذلك تكون “مدينة حرستا خالية من الوجود الإرهابي”، كما حرر الجيش 3500 مخطوف كانوا محتجزين لدى الجماعات الإرهابية في مدينة ‎دوما بالإضافة إلى إجلاء 3000 حالة إنسانية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرستا تعود لحضن دمشق بعد إخلائها من المسلحين بالكامل) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرستا تعود لحضن دمشق بعد إخلائها من المسلحين بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).