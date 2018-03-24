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السومرية تحذر من انتشار صفحات ومواقع مزيفة تنتحل صفتها
2018/03/24 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتؤكد مؤسسة السومرية أن هناك العديد من المواقع والصفحات المزيفة التي تنتحل صفة السومرية وتستغل اسمها الواسع الانتشار بغية ترويج أخبار كاذبة.

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