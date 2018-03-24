2018/03/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتؤكد مؤسسة السومرية أن هناك العديد من المواقع والصفحات المزيفة التي تنتحل صفة السومرية وتستغل اسمها الواسع الانتشار بغية ترويج أخبار كاذبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السومرية تحذر من انتشار صفحات ومواقع مزيفة تنتحل صفتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السومرية تحذر من انتشار صفحات ومواقع مزيفة تنتحل صفتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).