بعد هجوم كاركسون... اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي

2018/03/24 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت 24 مارس/ آذار، اجتماع أمنيا مغلقا في قصر الإليزيه لمجلس الدفاع والأمن.

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