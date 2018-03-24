الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


بعد هجوم كاركسون... اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي
2018/03/24 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت 24 مارس/ آذار، اجتماع أمنيا مغلقا في قصر الإليزيه لمجلس الدفاع والأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم كاركسون... اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم كاركسون... اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية
⋙ النجم احمد ماهر يقدم حفل عيد الام علي مسرح البالون غدا
⋙ أُم العراقيّين
⋙ محمد صلاح اسم متجر بليفربول
⋙ 🔴 بايرن ميونخ يحدد بديل ليفاندوفسكي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل: ما يجري في العراق هي بيعة وليست انتخابات
⋙ فيديو| خبير روسي: عاملان وراء خروج الغوطة الشرقية عن سيطرة المعارضة السورية المسلحة
⋙ بالصور.. تفجير وسط كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد