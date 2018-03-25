بالصور.. تفجير وسط كركوك

2018/03/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العقيد افروسياو كامل، السبت، أن اربعة مدنيين اصيبوا جراء انفجار عبوة لاصقة اسفل سيارة وسط المحافظة.واضاف ان "الشرطة طوقت موقع الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

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