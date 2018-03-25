حماس: قرارات مجلس حقوق الإنسان مهمة لإظهار حقيقة الاحتلال

2018/03/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت حركة حماس أن قرارات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة تجاه الشعب الفلسطيني خطوة مهمة في إظهار حقيقة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت حماس في بيان صحفي اليوم السبت:” إن قرارات مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن تُبنى عليها خطوات عملية من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل.

وجاء في البيان “نثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارات مهمة متعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه”.

وشكرت حماس كل الدول الأعضاء التي صوتت لصالح هذه القرارات ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ داعيةً باقي الدول إلى مراجعة مواقفها والتي قد يستغلها الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائمه وانتهاكاته، والوقوف مجددًا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتماد أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة في جلسة أمس الجمعة.

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