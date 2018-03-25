2018/03/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت المديرية العامة لتربية محافظة اربيل ، اليوم السبت، ما اسمته الادعاءات التي اطلقها عدد من المؤسسات الاعلامية بشأن مقاطعة التدريس في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ، ان "الادعاءات" التي اطلقها عدد من المؤسسات الاعلامية عن عمد بشأن مقاطعة الدراسة في محافظة اربيل بعيدة عن الحقيقة باي شكل من الاشكال".

واضاف البيان ان "الشهر الوحيد الباقي من الدوام في الدراسة سيبقى فيه المعلمون والمدرسون مستمرين في الخدمة والتدريس".

وجاء في قسم آخر من البيان ان المديرية تسعى من جانبها وعن طريق حكومة اقليم كوردستان الدفاع عن الحقوق والاستحقاقات المالية للمعلمين والمدرسين حسب الظروف المالية الموجودة في الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية اربيل تصدر توضيحا حول "تظاهرات ومقاطعة المدرسين للدوام في المحافظة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية اربيل تصدر توضيحا حول "تظاهرات ومقاطعة المدرسين للدوام في المحافظة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).