🔴 مودريتش يعود الي الريال

2018/03/25 | 00:10

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هاي كورة – سمح المنتخب الكرواتي للاعبه مودريتش بالرحيل الي ناديه الريال بعد انتهاء اللقاء الودي امام منتخب بيرو بهزيمة منتخب بلاده بهدفين دون رد وذلك قبل اللقاء الودي امام المكسيك يوم الاربعاء المقبل و هذا كاستعداد لبطولة كأس العالم بروسيا في الصيف المقبل

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