دورة ميامي: هاليب تودّع من الدور الثالث

2018/03/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجاء خروج هاليب بعد اسبوع من فشلها في الدور نصف النهائي من دورة انديان ويلز الاميركية اثر خسارتها امام اليابانية ناومي اوساكا التي توجت باللقب لاحقا.

ولحقت هاليب بالدنماركية كارولاين فوزنياكي التي كانت ودعت الدورة من الدور الثاني الجمعة.

وعلى الرغم من خسارتها، ستبقى هاليب في صدارة اللاعبات المحترفات أسبوعا إضافيا.

واستهلت هاليب المباراة بشكل جيد وحسمت المجموعة الاولى في صالحها بسهولة 6-3، لكنها عانت الامرين في الثانية وخسرتها 2-6، قبل ان يفرض التعادل نفسه في الثالثة الحاسمة حتى الشوط السادس، لكن البولندية المصنفة ثانية في العالم سابقا و32 حاليا، تمكنت من كسر ارسال الرومانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم كسبت ارسالها في الشوط التاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 والمباراة.

وهو الفوز السادس لرادفانسكا على هاليب في 11 مباراة جمعت بين اللاعبتين حتى الان.

وكانت هاليب عانت ايضا في الدور الثاني امام الفرنسية الشابة اوسيان دودان واحتاجت الى 3 مجموعات للفوز عليها 3-6 و6-3 و7-5.

وفي الدور المقبل، تلعب رادفانسكا، بطلة ميامي عام 2012، مع اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا العشرين او البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وبلغت الدور الرابع ايضا التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة بتغلبها على التايوانية سو-واي هسييه 6-4 و1-6 و7-6 (7-4)، لتضرب موعدا مع الكازخستانية زارينا دياز الفائزة على الالمانية كارينا فيتهوفت 4-6 و7-5 و6-صفر.

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