2018/03/25 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اميرة_بيت_شموئيل أتذكر قلة من المدرسين الذين مروا في حياتي استخدموا عنصر التشويق في الصف وهذا ما كان يجعلنا نحن الطلبة في الكثير من الأحيان نشعر بالملل ، نجلس على الرحلات وعيوننا متسمرة ناحية الشبابيك ننتظر لحظة دق الجرس لنسرع إلى الساحة لكن ، اليوم هنالك الكثير من الطرق التي تضفي عنصر التشويق على الدرس وتجعله محببا وغير ممل.
في إحدى الأيام كنت اتحدث مع صديقتي الست فيان ، التي تدير مركز البيشمركة الثقافي في ده......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اميرة بيت شموئيل - طرق التعليم الحديثة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في إحدى الأيام كنت اتحدث مع صديقتي الست فيان ، التي تدير مركز البيشمركة الثقافي في ده......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اميرة بيت شموئيل - طرق التعليم الحديثة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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