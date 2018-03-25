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#اميرة بيت شموئيل - طرق التعليم الحديثة
2018/03/25 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اميرة_بيت_شموئيل أتذكر قلة من المدرسين الذين مروا في حياتي استخدموا عنصر التشويق في الصف وهذا ما كان يجعلنا نحن الطلبة في الكثير من الأحيان نشعر بالملل ، نجلس على الرحلات وعيوننا متسمرة ناحية الشبابيك ننتظر لحظة دق الجرس لنسرع إلى الساحة لكن ، اليوم هنالك الكثير من الطرق التي تضفي عنصر التشويق على الدرس وتجعله محببا وغير ممل.

في إحدى الأيام كنت اتحدث مع صديقتي الست فيان ، التي تدير مركز البيشمركة الثقافي في ده......

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