2018/03/25 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس - قالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان إن القوات الأميركية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري بجنوب ليبيا السبت وقتلت "إرهابيين اثنين".

واوضح البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.



وتابع البيان "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".

وذكرت وسائل اعلام ليبية ان طائرة مسيرة استخدمت في هجوم السبت.



وذكرت ان اوباري لم تتعرض من قبل لضربات اميركية تستهدف المتطرفين، لكن مدنا اخرى مثل الجفرة وسرت ومصراتة تعرضت سابقا لقصف اميركي أدى الى مقتل عدد من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المتشددة الاخرى.

ولاحقا، قال محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تغريدة على تويتر، أن "الاستهداف جاء بعد تنسيق مشترك بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة".

وأوضح السلاك أن طائرة استهدفت قيادات إرهابية أثناء اجتماعها بأحد المنازل.

وفي تغريدة أخرى، كتب ان "العملية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في مكافحة الارهاب".

وذكر شهود ومصادر امنية ان دوي انفجار هائل سُمع ظهر السبت تقريبا في حي الفرسان بالمدينة من منزل يتردد عليه اجانب يشتبه بوجود صلات لهم مع تنظيم القاعدة.

ونفذت القوات الأميركية غارات من آن لآخر تستهدف مسلحين في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

كما شنت القوات حملة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية المعقل السابق للتنظيم في عام 2016 في الوقت الذي كانت فيه قوات محلية تحارب لطرد المتشددين من المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية أميركية تستهدف شخصين في جنوب ليبيا) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جوية أميركية تستهدف شخصين في جنوب ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).