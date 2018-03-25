2018/03/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عملياتهم على الحدود اليمنية السعودية، مساء اليوم السبت، مستهدفين مواقع في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي المملكة.

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