ألوف يحتشدون 'من أجل حياتهم' في أنحاء الولايات المتحدة

2018/03/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن/ باركلاند (فلوريدا) - احتشد عشرات الألوف في أنحاء الولايات المتحدة السبت للمشاركة في "مسيرة من أجل حياتنا" المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث.

وتجمع محتجون في بنسلفانيا أفنيو بواشنطن في الوقت الذي دعا فيه طلاب من مدرسة باركلاند الثانوية بولاية فلوريدا، حيث قُتل 17 من الطلاب والمعلمين في الحادث الذي وقع في 14 فبراير/شباط، أعضاء الكونغرس والرئيس دونالد ترامب إلى التصدي لهذه القضية.

وتهدف الاحتجاجات إلى إنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة في بلد صارت فيه حوادث إطلاق النار العشوائي شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات.

وعرضت مشاهد تلفزيونية محتجين من الشبان يسيرون في الشوارع في مدن عبر الولايات المتحدة من بينها أتلانتا وبالتيمور وبوسطن وشيكاغو ولوس أنجليس وميامي ومينيابولس ونيويورك.

وذكر منظمون إن من المتوقع تنظيم أكثر من 800 مظاهرة في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم مع تنظيم فعاليات في مدن أخرى بعيدة مثل لندن وستوكهولم.

ويريد منظمو الاحتجاجات أن يحظر الكونغرس بيع أسلحة هجومية مثل التي استخدمت في حادث فلوريدا وتشديد إجراءات التأكد من خلفيات الأشخاص الذين يشترون السلاح.



وعلى الجانب الآخر من النقاش يشير المدافعون عن السلاح إلى ضمانات يكفلها الدستور للحق في حمل السلاح.

وفي منطقة فورت لودرديل في باركلاند مر آلاف الناس عبر نقاط تفتيش أقامتها الشرطة ليتجمعوا في أحد المتنزهات ثم الخروج في المسيرة.



وحمل كثيرون منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها "هل أنا التالي؟" و"الكونغرس = قتلة".

وذكر أدام بوتشوالد وهو أحد الناجين من مذبحة مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية إنه سيظل تركيزه هو وأصدقاؤه منصبا على تمرير تشريع جديد.

واوضح وسط تهليل المشاركين "للأسف هذا ربما يحدث مجددا في مدينتك أو بلدتك.



ينبغي وقف هذا الآن!"

وخلال مسيرة قرب سنترال بارك في نيويورك وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على ضحايا باركلاند.



ويواجه المسلح المتهم، وهو طالب سابق يدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، عقوبة الإعدام في حالة إدانته.

وكان نجم البوب بول مكارتني من بين المشاركين في المسيرة وذكر لمحطة "سي.إن.إن" التلفزيونية إن لديه مصلحة شخصية في الحد من حمل السلاح.



وذكر إن "واحدا من أعز أصدقائي أطلقت عليه النار في مكان غير بعيد عن هنا" مشيرا إلى جون لينون زميله في فريق البيتلز سابقا والذي قُتل بالرصاص قرب سنترال بارك في 1980.

ووقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة ميزانية إنفاق تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار تشمل تعديلات طفيفة بشأن مراجعة خلفيات مشتري السلاح وتكفل مساعدة المدارس في التصدي للعنف المسلح.

وذكرت لينزي وولترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تشيد "بالكثيرين من الشبان الأميركيين الشجعان" الذين يمارسون السبت حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

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