2018/03/25 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملخص مباراة مجنونة بين قطر 2-2 سوريا – كأس الصداقة الدولية بالبصرة – سيناريو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).