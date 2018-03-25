نائب الرئيس الإيراني يهاجم ترامب: فرد مثله لا يمكن أن يهدد إيران

2018/03/25 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم السبت 24 مارس/ آذار إن "أفراد مثل الرئيس دونالد ترامب لا يمكنهم أن يشكلوا تهديدا لإيران أو يمنعوا تقدمها".

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