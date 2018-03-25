2018/03/25 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مهند نعيم الكناني، رئيس الهيئة الإدارية لشبكة عين العراق، إن الأحزاب السياسية تحولت من الرموز القبلية إلى سمسرة المقاولات، وشطرت العشائر، مشيراً إلى أنه يرى أن الانتخابات المقبلة في العراق بيعة وليست انتخابات، المزيد من التفاصيل يسردها «الكناني» خلال لقائه مع الإعلامي علاء الشيخ في برنامج حديث الرافدين على شاشة «الغد».

أخبار ذات صلة

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| محلل: ما يجري في العراق هي بيعة وليست انتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| محلل: ما يجري في العراق هي بيعة وليست انتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).