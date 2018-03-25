الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


عضو في مجلس نينوى يتهم الحكومة المحلية بالتخبط وعدم امتلاك اية خطط لإعادة إعمار المحافظة
2018/03/25 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أكد عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، أن الحكومة المحلية “تعاني من تخبط إداري وليست لديها أي خطة لإعادة

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