🔴 بايرن ميونخ يحدد بديل ليفاندوفسكي

2018/03/25 | 01:11

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هاي كورة – أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ بدأت في التفكير بالتعاقد مع مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، تحسباً لرحيل مهاجمها، روبيرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مُشيرةً إلى أن خزينة النادي البافاري قد تتكلف أكثر من 200 مليون جنية استرليني للتعاقد مع الإنجليزي، هاري كين.

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