محمد صلاح اسم متجر بليفربول

2018/03/25 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر قام أحد مشجعي ليفربول، بتغيير اسم، المتجر الخاص به إلى "محمد صلاح"، نجم الريدز، وذلك بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق.

وقد سجل صلاح مع ليفربول، 28 هدفًا، في الدوري الإنجليزي، وصنع 10 آخرين، في 30 مباراة خاضها.

وانضم صلاح، إلى ليفربول، في الصيف الماضي، مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من فريق روما.



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أحد المتاجر في مدينة ليفربول يغير اسمه إلى محمد صلاح 🌟 pic.twitter.com/TOtHJ2XUlz

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2018وعادة ما تغنت جماهير ليفربول، بصلاح، حيث ألفوا له إغنية انتشرت بشكل كبير اسموها "مو صلاح ملك مصر".

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، لتعويض الغياب المتكرر لجاريث بيل.





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