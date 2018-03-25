الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


أُم العراقيّين
2018/03/25 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنتُ مراهناً، من أنّ ” جهابذة ” السياسة في هذه البلاد لن يهتمّوا بجائزة الشجاعة العالميّة التي حصلت عليها السيدة علية خلف صالح الجبوري ” أُم قصي ” وسيشغلون أنفسهم بخزعبلات من نوعيّة ، المؤامرة الأمبريالية ، والصراع بين حكومة الأغلبية وحكومات التوافقية ، والعودة الميمونة ” للمجاهد ” كمال الساعدي .

! صباح أمس … أُم العراقيّين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أُم العراقيّين كتابات.

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