الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية
2018/03/25 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهر الآلاف من الإسرائيليين واللاجئين والنشطاء في جمعيات حقوق الإنسان مساء يوم السبت 24 مارس/آذار، في ميدان "رابين" بمدينة تل أبيب، وذلك احتجاجا.

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