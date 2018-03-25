مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية

2018/03/25 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف من الإسرائيليين واللاجئين والنشطاء في جمعيات حقوق الإنسان مساء يوم السبت 24 مارس/آذار، في ميدان "رابين" بمدينة تل أبيب، وذلك احتجاجا.

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