فيروسات تنقذ مريضا من عدوى مميته

2018/03/25 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت فيروسات مضادة للبكتيريا مريضا مسنا من عدوى قاتلة بمساعدة علماء من جامعة ييل الأمريكية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

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