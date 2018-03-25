2018/03/25 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أكد جناح المنتخب الارجنتيني وباريس سان جيرمان أنخل ديماريا أن اللعب برفقة ليو ميسي في المنتخب هو أفضل ماحصل له في كرة القدم .

وذكر “اللعب برفقة ميسي هو أفضل شيء حدث لي في كرة القدم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديماريا : اللعب بجوار ميسي أفضل ماحدث لي في كرة القدم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديماريا : اللعب بجوار ميسي أفضل ماحدث لي في كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).