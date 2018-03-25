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ديماريا : اللعب بجوار ميسي أفضل ماحدث لي في كرة القدم
2018/03/25 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد جناح المنتخب الارجنتيني وباريس سان جيرمان أنخل ديماريا أن اللعب برفقة ليو ميسي في المنتخب هو أفضل ماحصل له  في كرة القدم .

وذكر “اللعب برفقة ميسي هو أفضل شيء حدث لي في كرة القدم”.

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