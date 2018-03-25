جيجز: جاريث بيل يشبه رونالدو

2018/03/25 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد ريان جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز، أن جاريث بيل، يتشابه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عدة أشياء أهمها التسجيل.

أضاف جيجز، في تصريحات لصحيفة "إكسبرس"، أن بيل موهبة خاصة، ويجب أن تعطيه الحرية ليستطيع إلحاق الضرر بالفرق الأخرى.

وأكمل "هو لديه تلك القدرة على تسجيل الأهداف، ويمكنه تسجيل كل أنواع الأهداف".

وأردف أسطورة مانشستر يونايتد السابق، "هناك أوجه تشابه مع كريستيانو رونالدو، لقد بدأ الأثنان كجناح ثم أصبح هدافين".

وأوضح أن اللاعبين الكبار يريدون البقاء في ريال مدريد، فقال "نحن انت تحب أن تبقى هنا ..



لقد فاز هنا على ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا".

واستطرد "عندما تكون في نوادي كهذه، فإنك دائمًا، تفوز بالألقاب".

ويلتقي المنتخب الويلزي، الذي فشل في بلوغ كأس العالم، لمقابلة منتخب أورجواي، والتي ستقام يوم الإثنين.

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