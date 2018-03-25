الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


حكومة كردستان تعلن جدولا جديدا لتوزيع رواتب 31 وزارة وهيأة
2018/03/25 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربيل – عراق برس – 25 أذار/ مارس: كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ليل أمس السبت، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي 31 وزارة وهيئة لشهر تشرين الثاني الماضي.

    وأصدرت الوزارة بياناً، جاء فيه ما …

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