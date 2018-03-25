حكومة كردستان تعلن جدولا جديدا لتوزيع رواتب 31 وزارة وهيأة

2018/03/25 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – عراق برس – 25 أذار/ مارس: كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ليل أمس السبت، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي 31 وزارة وهيئة لشهر تشرين الثاني الماضي.وأصدرت الوزارة بياناً، جاء فيه ما …

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