2018/03/25 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني باستقالته، مساء السبت 24 مارس/آذار بعد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).