الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)
2018/03/25 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقدم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني باستقالته، مساء السبت 24 مارس/آذار بعد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إعصار نورا المدمر يجتاح شمال أستراليا
⋙ 🔴 مورينيو يستخدم بوجبا كورقة رابحة في الميركاتو
⋙ إعصار مدمر يجتاح شمال أستراليا
⋙ اليمن... القبض على فريق إعلامي لتنظيم "داعش" في عدن
⋙ #رائد الحواري - اللغة الروائية في ديوان -لا أريد أن يعرفني أحد- خليل إبراهيم حسونة
بالفيديو والصور
⋙ أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)
⋙ فيديو| محلل: ما يجري في العراق هي بيعة وليست انتخابات
⋙ بالصور.. تفجير وسط كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد