🔴 الكشف عن الأسباب وراء غياب بوجبا عن مباريات اليونايتد

2018/03/25 | 03:11

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هاي كورة – كشفت صحيفة ذا صن البريطانية سبب إبتعاد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا عن مباريات الشياطين الحمر الأخيرة، موضحةً أن اللاعب الفرنسي كان قد تعرض لإصابة قوية في إحدى الحصص التدريبية قبل مباراة ليفربول بعد تدخل اللاعب الشاب، مكتوميني، وهو السبب وراء غياب بوجبا عن ذلك اللقاء.

كما الصحيفة أشارت إلى أن لاعب خط الوسط، بول بوجبا كان جاهزاً لمباراة اليونايتد أمام إشبيليه في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو بدء به على مقاعد البدلاء أيضاً.

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