الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


وزير الدفاع البريطاني في زيارة رسمية إلى إستونيا
2018/03/25 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإستونية، أن وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، سيصل إلى إستونيا، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، في زيارة تستغرق يومين.

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