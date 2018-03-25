وزير الدفاع البريطاني في زيارة رسمية إلى إستونيا

2018/03/25 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإستونية، أن وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، سيصل إلى إستونيا، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، في زيارة تستغرق يومين.

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