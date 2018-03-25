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أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)
2018/03/25 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضرب رجل هندي مثالا في المثابرة والإصرار عندما أنجز بمفرده شق طريق جبلي بطول 8 كيلومترات كي يشجع أبنائه على زيارته بشكل أكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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