أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)

2018/03/25 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب رجل هندي مثالا في المثابرة والإصرار عندما أنجز بمفرده شق طريق جبلي بطول 8 كيلومترات كي يشجع أبنائه على زيارته بشكل أكبر.

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