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🔴 تعرف على نتائج المباريات الودية لليوم الثاني من “الفيفا داي”
2018/03/25 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يستعرض “هاي كورة” نتائج أهم المباريات الودية التي أُقيمت مساء أمس في ثاني أيام “الفيفا داي” والتي جاءت كالتالي :-

بيرو 2 – 0 كرواتيا

المكسيك 3 – 0 أيسلندا

أيرلندا الشمالية 2 – 1 كوريا الجنوبية

زامبيا 0 – 2 جنوب أفريقيا

السويد 1 – 2 تشيلي

كوت ديفوار 2 – 2 توجو

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