رائد الحواري - اللغة الروائية في ديوان -لا أريد أن يعرفني أحد- خليل إبراهيم حسونة

2018/03/25 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري اللغة الروائية في ديوان"لا أريد أن يعرفني أحد"خليل إبراهيم حسونةهناك شبه اجماع عند النقاد أن الرواية تعطي مساحة للكاتب أوسع من ديوان الشعر، حتى أن هذه المقولة نجدها عند "فدوى طوقان" في كتاب "رحلة جبلية رحلة صعبة" لكن بعد أن نقرأ هذا الديوان سنجد هناك عدم صحة هذه المقولة، فنجد المكان، والحدث، وهناك الراوي، والمرأة والأم والطفل، والتراث، والتاريخ، والنصوص المقدسة، القرآن الكريم، العهد ال......

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