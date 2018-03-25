الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


اليمن... القبض على فريق إعلامي لتنظيم
2018/03/25 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على فريق إعلامي تابع لتنظيم "داعش"، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

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