الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


إعصار مدمر يجتاح شمال أستراليا
2018/03/25 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتاح إعصار مداري من الفئة الثالثة أقصى شمال استراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.

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