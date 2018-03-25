إعصار مدمر يجتاح شمال أستراليا

2018/03/25 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاح إعصار مداري من الفئة الثالثة أقصى شمال استراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.

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