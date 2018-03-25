2018/03/25 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو سيستخدم لاعب الفريق، بول بوجبا كورقة رابحة لإنهاء أي صفقة هامة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث من الممكن أن يدخل لاعب خط الوسط الفرنسي في صفقات تبادلية، خاصةً في ظل رغبة المدرب البرتغالي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد، توني كروس ولاعب باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 مورينيو يستخدم بوجبا كورقة رابحة في الميركاتو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 مورينيو يستخدم بوجبا كورقة رابحة في الميركاتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).