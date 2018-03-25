الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مسيرات حاشدة في المدن الأمريكية ضد بيع السلاح
2018/03/25 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجمع حوالي 20 ألف شخص في فعالية "مسيرة من أجل حياتنا" في بلدة بارك لاند (فلوريدا)، حيث سقط في شباط/فبراير 17 قتيلا بإطلاق النار في مدرسة، وفقا لما ذكرته "سي بي سي".

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