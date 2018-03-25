2018/03/25 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع حوالي 20 ألف شخص في فعالية "مسيرة من أجل حياتنا" في بلدة بارك لاند (فلوريدا)، حيث سقط في شباط/فبراير 17 قتيلا بإطلاق النار في مدرسة، وفقا لما ذكرته "سي بي سي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرات حاشدة في المدن الأمريكية ضد بيع السلاح) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرات حاشدة في المدن الأمريكية ضد بيع السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).