2018/03/25 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية ادت ايضا إلى تدمير 4 عربات عسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدات الكردية تعلن مقتل 19 مسلحا من "فيلق الشام" بعملية نوعية في عفرين) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدات الكردية تعلن مقتل 19 مسلحا من "فيلق الشام" بعملية نوعية في عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).