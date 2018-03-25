الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


الوحدات الكردية تعلن مقتل 19 مسلحا من
2018/03/25 | 07:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العملية ادت ايضا إلى تدمير 4 عربات عسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدات الكردية تعلن مقتل 19 مسلحا من "فيلق الشام" بعملية نوعية في عفرين) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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