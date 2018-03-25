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إيان راش يقارن بين أهدافه و أهداف صلاح في ليفربول
2018/03/25 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أجرى الويلزي إيان راش اللاعب السابق لمنتخب ويلز و لنادي ليفربول الإنجليزي مقارنة بين أهدافه وأهداف المصري محمد صلاح مع ليفربول.

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