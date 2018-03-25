رسميا - الهلال السعودي يوافق على المشاركة في بطولة تبوك

2018/03/25 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي الهلال السعودي موافقته على المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة تبوك الدولية ضمن استعدادات الفرق لانطلاق الموسم الجديد في يوليو المقبل.

إدارة الزعيم خاطبت اللجنة المنظمة رسميا لإبلاغها بالموافقة على المشاركة في البطولة على أن تشارك في أواخر يوليو بعد العودة من المعسكر الأوروبي الذي يخوضه الفريق في أوائل الشهر نفسه.

النسخة الأولى من البطولة أقيمت في أغسطس عام 2016 وشارك بها فرق النصر والاتحاد السعوديين، والوداد المغربي، والإنتاج الحربي المصري، وتوج وداد الأمة بطلا لها بعد تغلبه على الإنتاج بهدف نظيف.



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أما النسخة الماضية فشارك بها الاتفاق والاتحاد والشباب والوطني السعوديين، والإسماعيلي المصري، والصفاقسي التونسي، وتوج بها الاتفاق بتغلبه على الصفاقسي بهدف نظيف.





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