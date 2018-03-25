مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)

2018/03/25 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر اخصائيون من وزارة الدفاع الأمريكية نموذجا أوليا لمسدس ليزر صوتي قادر على إطلاق أصوات، بإستطاعتها إصابة الآذان بالصم من مسافة عشرات الكيلومترات، حسب ما نقل موقع "Defense One".

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