الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)
2018/03/25 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابتكر اخصائيون من وزارة الدفاع الأمريكية نموذجا أوليا لمسدس ليزر صوتي قادر على إطلاق أصوات، بإستطاعتها إصابة الآذان بالصم من مسافة عشرات الكيلومترات، حسب ما نقل موقع "Defense One".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الكوردستاني يؤكد حضور نوابه جلسة الثلاثاء ويحمل الجبوري مسؤولية تعطيل القوانين
⋙ ناشطون بيئيون يرصدون نمراً على وشك الانقراض في حديقة للحيوانات بالبصرة
⋙ عمان تعتزم تسمية سفير فوق العادة ببغداد لتعزيز العلاقات التجارية
⋙ المتحدث باسم مجلس منبج العسكري يتعرض لمحاولة اغتيال
⋙ صحيفة: كتل سياسية تضخ اموالاً لشراء بطاقات واصوات الناخبين ومطالبات بتجريم "البائعين والمشترين"
بالفيديو والصور
⋙ أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)
⋙ استقالة رئيس الوزراء الإيطالي (فيديو)
⋙ بالصور.. تفجير وسط كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد