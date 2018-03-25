الكشف عن المزيد من ملفات الفساد في وزارة التجارة

2018/03/25 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام الى فتح سلسلة تحقيقات استناداً الى الوثائق والملفات التي عرضتها عبر وسائل الإعلام والتي تخص مخالفات وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.وذكرت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنه "ومن خلال بياناتنا السابقة قدمنا العديد من الوثائق والملفات التي تؤشر العديد من المخالفات في عمل وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والكرة اليوم في ملعب هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام والمفتش العام بالوزارة والجهات الرقابية وبإمكانهم سحب نسخ من تلك الملفات وفتح سلسلة تحقيقات حولها".واوضحت نصيف "خلال الأيام المقبلة سنكشف أسماء الشخصيات التي تعاونت مع المدير العام لتجارة المواد الغذائية سواء أكانوا موظفين حكوميين أم تجاراً أو سماسرة، وهؤلاء ستطالهم يد العدالة قريباً".

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