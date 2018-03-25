الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مصرف الرافدين يعلن خبراً ساراً بشأن القروض
2018/03/25 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحدن عن إنجاز ومنح معاملات القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان "حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الثاني تمثلت بمنح قروض مجمع بسماية السكني للمواطنين والموظفين وقد بلغ عدد معاملات المنح ( 91 ) معاملة وقروض 50 مليون دينار للبناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن 50 متر وقد بلغ عدد معاملات المنح 57 معاملة.

واشار البيان الى انه تم منح قروض المشاريع الصغيرة وقروض السيارات وقروض التمويل والبحوث العلمية اضافة الى قروض اخرى متنوعة.

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