بوتفليقة: دوائر الخطر المحيطة بحدودنا تتوسع

2018/03/25 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتفليقة: دوائر الخطر المحيطة بحدودنا تتوسعحذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من توسع المخاطر التي تحيط بحدود الجزائر، ودعا إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج.وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قال بوتفليقة إنه يجب ألا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم.وشدد الرئيس الجزائري على أن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الجزائر على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي.وأكد بوتفليقة على ضرورة أن تظل الروح الإيجابية، التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد.

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